Мережі мобільних операторів стабільні – Держспецзв'язку

На 18:00 мережі мобільних операторів та інтернет-провайдерів працюють стабільно.

Про це повідомили у Держспецзв'язку.

У службі нагадали, що важливо здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями за потреби. Якщо додзвонитися неможливо – надсилати SMS.

Також служба просить обережно ставитися до інформації щодо встановлення месенджерів, які працюють у разі відсутності мобільного зв'язку. "Ми не маємо підтвердження, що ці месенджери є достатньо надійними", – зазначили там.