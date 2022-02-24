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Мережі мобільних операторів стабільні – Держспецзв'язку

Четверг, 24 февраля 2022, 18:29

На 18:00 мережі мобільних операторів та інтернет-провайдерів працюють стабільно.

Про це повідомили у Держспецзв'язку.

У службі нагадали, що важливо здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями за потреби. Якщо додзвонитися неможливо – надсилати SMS.

Також служба просить обережно ставитися до інформації щодо встановлення месенджерів, які працюють у разі відсутності мобільного зв'язку. "Ми не маємо підтвердження, що ці месенджери є достатньо надійними", – зазначили там.

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