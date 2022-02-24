Как будет работать мобильная связь и интернет в условиях военного вторжения: отвечают мобильные операторы и провайдеры

24 февраля Российская Федерация совершила масштабное военное вторжение в Украину. ЭП уже писала о том, что во время военных действий системы мобильной связи и интернет-связи являются объектами критической инфраструктуры, которые станут одними из первых целей агрессора. Через несколько часов после начала боевых действий в украинском сегменте интернет начали распространяться слухи об отключении мобильной связи. Эта информация не соответствует действительности.

В преддверии вторжения ЭП получила от мобильных операторов и интернет-провайдеров ответы на запрос о том, к каким сценариям роты мобильной связи и интернета нужно быть готовым украинцам в случае военного вторжения. ЭП публикует ответы мобильных операторов и крупнейших интернет-провайдеров.

К каким сценариям работы мобильной связи нужно быть готовым украинцам, которые окажутся на территории, захваченной войсками вторжения, или где будут идти боевые действия?

"Киевстар"

В случае кризисных событий сценарии вызовов будут зависеть от многих внешних факторов, таких как стабильность подачи энергии, целостность кабельной инфраструктуры, возможность физического доступа ремонтных групп к объектам сети и т.д. Компания Киевстар в рамках своих компетенций приложила максимум усилий и ресурсов, чтобы обезопасить сеть от внешних угроз.

Сеть Киевстар имеет гибкую архитектуру, что позволяет при необходимости менять маршруты трафика через узловое оборудование, расположенное в разных городах Украины. Это позволяет оператору сохранить функции сети и возобновлять предоставление услуг, даже если какие-либо из объектов получат повреждения и выйдут из строя.

Базовые станции снабжены альтернативными источниками питания, компания зарезервировала дополнительные каналы для телеком-соединений, усилила физическую охрану ключевых объектов сети. Киевстар использует весь спектр современных кибербезопасных сервисов, чтобы обеспечивать надежность и защищенность информационных систем.

Vodafone

Необходимо понимать, что работа в чрезвычайных ситуациях – это сочетание большого количества внешних факторов, так что сценариев может быть очень много: от нормальной работы связи до частичного отсутствия связи на определенных территориях из-за непреодолимых факторов.

Vodafone Украина принимает все возможные меры по защите своих телекоммуникационных сетей и средств телекоммуникаций. Учитывая непростую обстановку в стране, мы провели комплекс мероприятий по оптимизации сети в условиях повышенной нагрузки, разработали сценарии оперативного реагирования при возникновении внештатных ситуаций и поддерживаем режим готовности к ним, организовали и поддерживаем альтернативные каналы связи, резервные источники питания для бесперебойной поставки электроэнергией. оборудование.

Компания также принимает усиленные меры контроля посещаемости объектов связи для того, чтобы предотвратить несанкционированный физический доступ посторонних лиц к своему оборудованию – дополнительно организовали вооруженную охрану стратегически важных объектов, в том числе, с привлечением Полиции Охраны.

Техническая команда Vodafone имеет все технические возможности контроля, удаленного управления сетью Vodafone и перераспределения трафика на различных фрагментах сети. Специалисты компании обладают соответствующими знаниями и навыками действий в случае чрезвычайных ситуаций. В случае введения чрезвычайного положения компания будет действовать согласно указаниям государственных органов власти, согласно законодательству Украины.

Повреждение или продолжительное обесточивание большого количества объектов связи может привести к отсутствию или ощутимому ухудшению качества связи на определенной территории. Опираясь на опыт работы в 2014-2015 годах, нашим специалистам с помощью удаленного управления сетью и при наличии резервных каналов связи на данной территории удавалось наладить связь в течение нескольких часов.

Следовательно, они не в теории знают, что делать для восстановления услуг при длительном отключении электроэнергии, выведении из строя объектов связи.

lifecell

В случае вторжения войск на территорию Украины вне ОРДЛО и Крыма работа мобильной связи будет зависеть от наличия электроснабжения и целостности инфраструктуры мобильных операторов. Компания lifecell способна достаточное время поддерживать работоспособность оборудования даже в условиях возбуждения энергопитания с помощью дизель-генераторов. Также при необходимости оператор может использовать резервное оборудование и резервные каналы передачи данных для обеспечения работы сети.

Оборудование lifecell находится в разных регионах Украины, и в случае частично отключения в одних регионах функции могут дублироваться другими регионами. Если долгое время энергоснабжения отсутствует или будет повреждена инфраструктура, то мобильная связь может временно отсутствовать.

Также на определенных территориях кафиры могут глушить связь, используя мощные системы радиоэлектронной борьбы.

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