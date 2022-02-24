Мережі мобільних операторів стабільні – Держспецзв’язку

На 18:00 мережі мобільних операторів та інтернет-провайдерів працюють стабільно.

Про це повідомили у Держспецзв’язку.

У службі нагадали, що важливо здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями за необхідності. Якщо додзвонитися неможливо – надсилати СМС.

Також служба просить обережно ставитися до інформації про встановлення месенджерів, які працюють "у разі відсутності мобільного зв’язку". "Ми не маємо підтвердження, що ці месенджери є достатньо надійними", – зазначили там.