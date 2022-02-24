Мобильных операторов призвали не отключать абонентов, у которых закончились деньги на счету

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Госспецсвязи рекомендовал операторам не отключать от мобильной связи и доступа к сети Интернет абонентов, у которых недостаточно средств на счете.

Об этом сообщает Госспецсвязи в Telegram.

"Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи обратился к операторам с рекомендацией не отключать от мобильной связи и доступа к сети Интернет абонентов, у которых недостаточно средств на счете или задолженность.

Связь чрезвычайно важна в тех условиях, в которых Украина находится сейчас. В настоящее время операторы фиксируют большую нагрузку на сети, поэтому возможны перебои со связью", - заявили в ведомстве.

Госспецсвязи просит абонентов совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в пределах необходимости.

Если не можете дозвониться – советуют осуществлять обмен SMS-сообщениями.

Экономическая правда