Мобільних операторів закликали не відключати абонентів, у яких закінчилися гроші на рахунку

unsplash

Держспецзвʼязку рекомендував операторам не відключати від мобільного звʼязку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких не достатньо коштів на рахунку.

Про це повідомляє Держспецзвʼязку у Telegram.

"Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзвʼязку звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від мобільного звʼязку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких не достатньо коштів на рахунку або наявна заборгованість.

Звʼязок є надзвичайно важливим у тих умовах, в яких Україна перебуває зараз. Нині оператори фіксують великі навантаження на мережі, тому можливі перебої зі звʼязком", - заявили у відомстві.

Держспецзвʼязку просить абонентів здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності.

Якщо не можете додзвонитись - радять здійснювати обмін СМС-повідомленнями.

Економічна правда