Открытый шантаж: РФ пригрозила ценником на газ в 2000 евро из-за санкций на СП-2

Член совета Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил Европе ценой в 2000 евро за тысячу кубов после того, как Германия ввела санкции против "Северного потока - 2".

Об этом он написал в Twitter.

"Добро пожаловать в новый мир, где европейцы скоро будут платить 2000 евро за тысячу кубометров газа", - написал российский чиновник.

German Chancellor Olaf Scholz has issued an order to halt the process of certifying the Nord Stream 2 gas pipeline. Well. Welcome to the brave new world where Europeans are very soon going to pay €2.000 for 1.000 cubic meters of natural gas!