Открытый шантаж: РФ пригрозила ценником на газ в 2000 евро из-за санкций на СП-2

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Член совета Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил Европе ценой в 2000 евро за тысячу кубов после того, как Германия ввела санкции против "Северного потока - 2".

Об этом он написал в Twitter.

"Добро пожаловать в новый мир, где европейцы скоро будут платить 2000 евро за тысячу кубометров газа", - написал российский чиновник.

German Chancellor Olaf Scholz has issued an order to halt the process of certifying the Nord Stream 2 gas pipeline. Well. Welcome to the brave new world where Europeans are very soon going to pay €2.000 for 1.000 cubic meters of natural gas! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 22, 2022

Россия в последние полгода использовала сокращение поставок газа Газпромом, который является монополистом на рынке Европы, чтобы Германия сертифицировала проект "Северный поток – 2".

Это привело к рекордно высоким ценам на газ, которые удерживаются на рынке еще с прошлого года. Максимальная отметка была установлена на уровне в 2200 долларов за тысячу кубов.

Газопровод Газпрома был построен для транспортировки российского газа непосредственно в Германию в обход Украины, по которой газ транспортируется сейчас. Его запуск не только означает миллиардные финансовые потери для Украины, но приведет к невозможности удерживать украинскую газотранспортную систему.

Напоминаем:

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации проекта "Северный поток - 2" после признания Россией террористических группировок "Л/ДНР".

Пакет санкций, подготовленный Европейским Союзом при вторжении России в Украину, включает меры против газопровода "Северный поток-2". О том, что в случае вторжения российский газопровод не заработает, заявляли также в ЕС и США.

РФ неоднократно использовала ПП2 как рычаг газового шантажа на Европу, что привело к рекордно высоким ценам на газ, удерживаемым на рынке еще с прошлого года.

Первую нить газопровода заполнили техническим газом в октябре прошлого года. В сентябре российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства трубопровода.

До этого времени его сертификация немецким энергорегулятором была приостановлена.