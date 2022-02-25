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Санкции заблокировали россиянам расчеты за границей

Пятница, 25 февраля 2022, 13:51

В результате мер, активированных против России за войну в Украине, россияне не смогут рассчитываться банковскими карточками подсанкционных банков в странах-союзницах Украины.

Об этом сообщил Центробанк РФ, пишет BBC Россия.

Также карты попавших под санкции российских банков не будут работать с Apple Pay и Google Pay. Их не будут принимать в странах, объявивших санкции – это будет касаться и онлайн-покупок.

Речь идет о карточках группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и банка "Открытие".

Внутри страны-агрессора карты будут работать.

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банки РФ

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