Санкции заблокировали россиянам расчеты за границей

В результате мер, активированных против России за войну в Украине, россияне не смогут рассчитываться банковскими карточками подсанкционных банков в странах-союзницах Украины.

Об этом сообщил Центробанк РФ, пишет BBC Россия.

Также карты попавших под санкции российских банков не будут работать с Apple Pay и Google Pay. Их не будут принимать в странах, объявивших санкции – это будет касаться и онлайн-покупок.

Речь идет о карточках группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и банка "Открытие".

Внутри страны-агрессора карты будут работать.