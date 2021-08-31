Запуск "Північного потоку-2" на 50% втричі скоротить транзит Україною – міністр

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У разі запуску російського проєкту "Північний потік - 2" наполовину український транзит може скоротитися втричі – до 18 млрд кубометрів, для порівняння торік Оператор ГТС протранзитував до Європи 55,8 млрд кубометрів газу.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Він вкотре наголосив, що Росія використовуватиме газ не як товар, а як політичний інструмент. Основна проблема виникає у монопольному становищі Газпрому на експорт.

За словами Галущенка, якби інші компанії мали доступ до цього газу і якби був повністю застосований Третій енергопакет, ситуація була б іншою. Проте "коли монополія очевидна, це величезна проблема з точки зору можливої втрати транзиту. І не лише для нас, а й для Європи", – додав він.

Він пояснив, що якщо після запуску газогону на транзит українською газотранспортною системою залишається 15 млрд кубометрів, то "абсолютно очевидно, що ми не зможемо навіть утримувати нашу ГТС".

Міністр зазначив, що має розрахунки щодо того, до якого обсягу може впасти транзит за умови стовідсоткової експлуатації "Північного потоку-2". Якщо використовуватиметься наполовину, то йтиметься про 18 млрд кубометрів, що є "критично мало".

Наразі ведуться активні перемовини щодо газу із Туреччиною, іншими компаніями і країнами, зокрема для забезпечення газом українців у разі скорочення транзиту. За його словами, треба збільшувати видобуток, – цьогоріч його скорочення прогнозується на 5%.

"На жаль, цьому є об’єктивні пояснення, зокрема виснаження родовищ. Але чому не розвиваємо нові, де знаємо точно, що газ є?", – резюмував він.

Нагадуємо:

У 2020 році транзит газу до Європи через газотранспортну систему склав 55,8 млрд куб. м, що на 38% менше, у порівнянні з 2019 роком.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що україна отримує близько 2 млрд доларів лише від транзиту щороку.

Голова оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон заявив, що у разі скорочення транзиту після 2024 року ГТС потрібно буде суттєво оптимізовувати, внаслідок чого Європа залежатиме на 80% від газогонів російського Газпрому.



