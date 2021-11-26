МВФ підрахував можливі втрати України через запуск "Північного потоку-2"

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У Міжнародному валютному фонді заявляють, що через газопровід "Північний потік-2" щорічні доходи України від надання в експлуатацію своєї ГТС знизяться приблизно до 1,2 млрд доларів до 2024 року.

Про це йдеться у звіті МВФ щодо України.

У МВФ очікують, що у 2021 році дохід від транзиту газу скоротиться на 40%, а після запуску "Північного потоку-2" - продовжить знижуватися.

Після цього, прогнозують у Фонді, доходи України від транзиту можуть знизитися до 1,2 мільярда доларів щороку.

Водночас останні 5 років Україна в середньому отримувала по 2,5 млрд доларів на рік від транзиту російського газу.

Нагадуємо:

16 листопада Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

НАК "Нафтогаз України" та Оператор ГТС візьмуть участь у процедурі сертифікації оператора "Північного потоку-2".

Економічна правда