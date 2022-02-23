США вводят санкции против оператора Северного потока - 2

Соединенные Штаты вводят санкции против оператора Северного потока - 2 в ответ на признание РФ "независимости" контролируемых террористами территорий "Л/ДНР".

Об этом заявил президент США Джо Байден, говорится в сообщении на сайте Белого Дома.

Он подчеркнул, что "Соединенные Штаты тесно сотрудничали с союзниками, чтобы дать решительный, единственный ответ с тех пор, как Россия начала развертывать войска к украинской границе". Во вторник во время пресс-конференции Байден заявлял, что встречался с канцлером Германии Олафом Шольцом с целью остановить газопровод "Северный поток-2", если Россия вторгнется в Украину.

"Сегодня я приказал своей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и его служащих. Эти шаги еще одна часть нашего первого транша санкций в ответ на действия России в Украине. Как я заявлял, мы будем без колебаний делать дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию", – заявил Байден.

Президент Соединенных Штатов добавил, что своими действиями президент РФ Владимир Путин предоставил миру "огромный стимул перейти от российского газа к другим видам энергии".

Напоминаем:

Канцлер Германии Олаф Шольц утром во вторник заявил об остановке сертификации Северного потока - 2. Газопровод, принадлежащий одноименной "дочке" Газпрома, был построен для транспортировки российского газа непосредственно в Германию в обход Украины.

Газовый монополист неоднократно использовал ПП2 как рычаг газового шантажа на Европу, чем удерживает рынок на рекордно высоких ценах еще с прошлого года.

Реакция России не заставила себя ждать - член Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил европейцам "газом по 2 тысячи евро за тысячу кубов".



