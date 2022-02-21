Новости 21 февраля: деньги Украине от ЕС и Всемирного банка, возможные кибератаки

О деньгах Украине от ЕС. Совет ЕС согласовал выделение новой макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро.

О деньгах от Мирового банка. Всемирный банк до конца марта планирует согласовать выделение Украине финансовой помощи в 350 млн долларов.

О кибератаках. Во вторник 22 февраля на веб-ресурсы в зоне .ua могут совершаться кибератаки, предупреждает правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

О Луганской ТЭС. В результате обстрелов в Луганской области город Счастье обесточен, от энергосети отключена Луганская ТЭС, которая является основным источником тепло- и электроэнергии в области.

Об авиакомпаниях. К ряду авиакомпаний, которые на фоне российской угрозы отменили свои рейсы в и из Украины, добавились Air France и Vueling.

О потерях Украины из-за кризиса. Из-за угрозы эскалации со стороны России Украина ежемесячно теряет от 2 до 3 млрд долларов из-за остановки инвестиций и дополнительной инфляции.

О Нафтогазе и России. "Нафтогаз" через Арбитражный трибунал в Гааге требует от России 10 миллиардов долларов компенсации за потерянные в результате аннексии Крыма активы, суд начал слушание дела.

О программированных деньгах. В Министерстве цифровой трансформации планируют запустить пилот программированных денег до конца этого года.

Эксклюзив ЭП:

Обещанного 18 лет ждут: получат ли дети по 20 тысяч евро от Зеленского

Волны популизма власти обычно разбиваются о скалы реальности, в которой далеко не все обещанное можно выполнить. Есть ли экономическая возможность реализовать инициативу президента о раздаче детям по 20 тысяч евро? (укр)