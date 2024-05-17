Из-за обстрелов были обесточены потребители в 7 областях: в 3 восстанавливают электроснабжение

Из-за вражеских обстрелов в Украине были обесточены потребители в 7 областях, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Об этом сообщают в пресс-службе Минэнерго.

В частности, в Днепропетровской области в результате вражеских обстрелов был поврежден энергетический объект - обесточивались 964 абонента. На утро все запитаны.

Донецкая область. Из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки были обесточены 2,3 тысячи абонентов в 10 населенных пунктах. Энергетики запитали 2 тысячи абонентов в 14 населенных пунктах. На утро остаются без напряжения 109 населенных пунктов, всего - 48,9 тысячи абонентов.

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Запорожская область. Вчера ремонтные бригады запитали 3,2 тысячи семей на прифронтовых территориях, которые обесточивались из-за обстрелов. Также специалисты восстановили энергопитание 228 абонентов, которое прерывалось из-за технологического нарушения.

Николаевская область. Ремонтные бригады восстановили газоснабжение 57 потребителям.

Одесская область. По технологическим причинам на утро остаются отключенными более 1,1 тысячи точек учета. Продолжаются восстановительные работы.

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Сумская область. В результате артобстрела со стороны российской границы обесточивались 183 абонента в 3 населенных пунктах. На утро из-за боевых действий остаются обесточенными более 6 тысяч абонентов в 87 населенных пунктах.

Напомним:

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), российские войска, вероятно, будут продолжать наносить удары, чтобы нанести долгосрочный ущерб украинской энергетической инфраструктуре. Ухудшенные возможности украинской противовоздушной обороны будут сохраняться до тех пор, пока не появятся в достаточном объеме предоставленные США зенитные ракеты и другие западные средства противовоздушной обороны.