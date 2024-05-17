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Правоохранители задержали угольного бизнесмена Кропачева

Пятница, 17 мая 2024, 11:15 - Экономическая правда
 

Сотрудники Государственного бюро расследований и Национальная полиция задержали фактического владельца ООО "Краснолиманское", входящего в группу компаний ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева.

Об этом ЭП сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным следствия, через свое предприятие и должностных лиц Министерства энергетики и Государственной налоговой службы он нанес государству ущерб более чем на 2 млрд грн на махинациях в угольной сфере.

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Экономическая правда 

уголь ДБР
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