Правоохранители задержали угольного бизнесмена Кропачева
Пятница, 17 мая 2024, 11:15 -
Сотрудники Государственного бюро расследований и Национальная полиция задержали фактического владельца ООО "Краснолиманское", входящего в группу компаний ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева.
Об этом ЭП сообщили источники в правоохранительных органах.
По данным следствия, через свое предприятие и должностных лиц Министерства энергетики и Государственной налоговой службы он нанес государству ущерб более чем на 2 млрд грн на махинациях в угольной сфере.
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