Город Счастье остался без электричества из-за обстрелов, Луганская ТЭС отключена
В результате обстрелов в Луганской области город Счастье обесточен, от энергосети отключена Луганская ТЭС, которая является основным источником тепло- и электроэнергии в области.
Об этом сообщает ДТЭК Луганская теплоэлектростанция.
В результате обстрелов территории вблизи г. Счастья в понедельник повреждены линии электропередач. Из-за этого обесточены город, хозфекальная и водонасосная станции, прекращено водоснабжение города. Также поврежден участок теплосети возле водонасосной станции, что привело к остановке подачи тепла.
В ДТЭК отмечают, что оценить точные повреждения и провести ремонтные работы пока невозможно. Сначала электростанция работала одним энергоблоком с нагрузкой 130 мВт, и в 13:10 он также был отключен от сети из-за отключения линии электропередач Лисичанска.
Возле склада горюче-смазочных материалов зафиксировано возгорание, отмечает ДТЭК. Сотрудники и основное технологическое оборудование не пострадали.
В компании ждут прекращения обстрелов для проведения работ по возобновлению работы станции.
Напоминаем:
С утра субботу российские наемники возобновили огневую активность в сторону гуманитарного дорожного коридора "Луганск-Счастье".
18 февраля российские войска вели огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по КПВВ "Счастье". Под огонь боевиков попала гуманитарная колонна, которая возвращалась после доставки груза ООН для гражданского населения временно оккупированного Луганска
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