Город Счастье остался без электричества из-за обстрелов, Луганская ТЭС отключена

КПВВ "Щастя" суспільне донбас

В результате обстрелов в Луганской области город Счастье обесточен, от энергосети отключена Луганская ТЭС, которая является основным источником тепло- и электроэнергии в области.

Об этом сообщает ДТЭК Луганская теплоэлектростанция.

В результате обстрелов территории вблизи г. Счастья в понедельник повреждены линии электропередач. Из-за этого обесточены город, хозфекальная и водонасосная станции, прекращено водоснабжение города. Также поврежден участок теплосети возле водонасосной станции, что привело к остановке подачи тепла.

В ДТЭК отмечают, что оценить точные повреждения и провести ремонтные работы пока невозможно. Сначала электростанция работала одним энергоблоком с нагрузкой 130 мВт, и в 13:10 он также был отключен от сети из-за отключения линии электропередач Лисичанска.

скриншот google maps

Возле склада горюче-смазочных материалов зафиксировано возгорание, отмечает ДТЭК. Сотрудники и основное технологическое оборудование не пострадали.

В компании ждут прекращения обстрелов для проведения работ по возобновлению работы станции.

Напоминаем:

С утра субботу российские наемники возобновили огневую активность в сторону гуманитарного дорожного коридора "Луганск-Счастье".

18 февраля российские войска вели огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по КПВВ "Счастье". Под огонь боевиков попала гуманитарная колонна, которая возвращалась после доставки груза ООН для гражданского населения временно оккупированного Луганска