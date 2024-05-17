OpenAI заключает соглашение о переносе содержимого Reddit в ChatGPT

Reddit сотрудничает с OpenAI, чтобы перенести свой контент в популярный чат-бот ChatGPT, что привело к росту акций платформы социальных сетей на 12% в расширенной торговле.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании.

Соглашение подчеркивает попытку Reddit выйти за пределы рекламного бизнеса и является следствием недавнего партнерства с Alphabet, чтобы сделать его содержимое доступным для обучения моделей ИИ Google.

ChatGPT и другие продукты OpenAI будут использовать интерфейс программирования Reddit, с помощью которого Reddit распространяет свое содержимое после нового партнерства.

Реклама:

OpenAI также станет рекламным партнером Reddit, сообщили в компании.

Ранее Reddit сообщил Reuters о заключении соглашения с Alphabet на сумму около 60 млн долл в год. Инвесторы рассматривают продажу своих данных для обучения моделям искусственного интеллекта как ключевой источник дохода за пределами рекламного бизнеса Reddit.

Напомним:

Реклама:

Apple приблизилась к соглашению с OpenAI об использовании технологии ChatGPT в iPhone, что является частью усилий по внедрению функций искусственного интеллекта в свои устройства.