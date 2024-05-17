Россия, вероятно, продолжит наносить удары по украинской энергосистеме - аналитика

Российские ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре с марта 2024 года нанесли долгосрочный ущерб энергосистеме Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики, напоминают, что отключения электричества для стабилизации энергосистемы начались 14 мая, и предполагают, что долгосрочный ущерб, нанесенный украинской энергосистеме, который вызывает постоянные перебои в энергоснабжении, грозит ограничить усилия Украины по расширению ее оборонно-промышленной базы.

Так, российские войска, вероятно, будут продолжать наносить удары, чтобы нанести долгосрочный ущерб украинской энергетической инфраструктуре. Ухудшенные возможности украинской противовоздушной обороны будут сохраняться до тех пор, пока не появятся в достаточном объеме предоставленные США зенитные ракеты и другие западные средства противовоздушной обороны.

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Аварийные отключения по всей Украине: почему выключают свет и как помочь энергосистеме?

Напомним:

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В "Укрэнерго" заявили, что графики почасовых отключений (ГПВ) в пятницу, 17 мая, для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей Украине с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00.

В Украине недостаточно мощностей генерации и импорта электроэнергии для покрытия потребления, утром вводились экстренные отключения в отдельных регионах.

Отключения потребителей, начавшиеся с 14 мая, могут продолжаться до августа-сентября.

После повышения температуры воздуха плановые или аварийные отключения электроэнергии могут быть отменены при условии отсутствия обстрелов, но ситуация в энергосистеме вряд ли улучшится.