Новини 21 лютого: гроші Україні від ЄС і Світового банку, можливі кібератаки

Про гроші від ЄС. Рада ЄС погодила виділення нової макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро.

Про гроші від Світового банку. Світовий банк до кінця березня планує погодити виділення Україні фінансової допомоги у 350 млн доларів.

Про кібератаки. У вівторок 22 лютого на веб-ресурси в зоні .ua можуть чинитися кібератаки, попереджає урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

Про Луганську ТЕС. Внаслідок обстрілів на Луганщині місто Щастя знеструмлено, від енергомережі відключено Луганську ТЕС, яка є основним джерелом тепло- та електроенергії в області.

Про авіакомпанії. До низки авіакомпаній, що на тлі російської загрози скасували свої рейси до та з України, додалися Air France та Vueling.

Про втрати України через кризу. Через загрозу ескалації з боку Росії Україна щомісяця втрачає від 2 до 3 млрд доларів внаслідок зупинки інвестицій та додаткової інфляції.

Про Нафтогаз і Росію. "Нафтогаз" через Арбітражний трибунал в Гаазі вимагає від Росії 10 мільярдів доларів компенсації за втрачені внаслідок анексії Криму активи, суд почав слухання у справі.

Про програмовані гроші. У Міністерстві цифрової трансформації планують запустити пілот програмованих грошей до кінця цього року.

Ексклюзив ЕП:

Обіцяного 18 років ждуть: чи отримають діти по 20 тисяч євро від Зеленського

Хвилі популізму влади зазвичай розбиваються об скелі реальності, у якій далеко не все обіцяне можна виконати. Чи є економічна можливість реалізувати ініціативу президента про роздачу дітям по 20 тисяч євро?