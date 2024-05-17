Облэнерго изменили графики ограничений: один из регионов может справиться без отключений

Некоторые из украинских облэнерго сообщили об изменении графиков почасовых отключений электроэнергии бытовым потребителям, по сравнению с анонсированными НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, в четверг вечером "Укрэнерго" заявило, что графики почасовых отключений в пятницу, 17 мая, для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей Украине с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00.

Впрочем, "Запорожьеоблэнерго" сообщило, что область может избежать отключений при условии экономного потребления.

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"Доведенные НЭК "Укрэнерго" для Запорожской области на 17 мая лимиты мощности позволяют избежать применения в регионе отключений для населения. Но - исключительно при условии экономного потребления", - пишет пресс-служба "Запорожьеоблэнерго".

Если уровень потребления электроэнергии будет расти, ради сохранения стабильной работы энергосистемы "Запорожьеоблэнерго" будет вынуждено прибегнуть к почасовым отключениям.

"Черкассыоблэнерго" сообщило о применении графиков для одной из очередей (3 очереди) с 06:00 до 08:00, а затем поочередно (4, 5 и 6) с 20:00 до 24:00.

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"Черниговоблэнерго" информирует об ожидаемом дефиците электроэнергии в области лишь вечером с 21:00 до 23:00 и применении ограничений электроснабжения в это время для второй очереди отключения.

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Напомним:

В "Укрэнерго" заявили, что графики почасовых отключений (ГПВ) в пятницу, 17 мая, для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей Украине с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00.

В Украине недостаточно мощностей генерации и импорта электроэнергии для покрытия потребления, утром вводились экстренные отключения в отдельных регионах.

Отключения потребителей, начавшиеся с 14 мая, могут продолжаться до августа-сентября.

После повышения температуры воздуха плановые или аварийные отключения электроэнергии могут быть отменены при условии отсутствия обстрелов, но ситуация в энергосистеме вряд ли улучшится.