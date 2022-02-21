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Украина получит 350 миллионов долларов от Всемирного банка

Понедельник, 21 февраля 2022, 12:52 - Дана Гордийчук
 
getty images

Всемирный банк до конца марта планирует согласовать выделение Украине финансовой помощи в 350 млн. долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Всемирного банка по итогам встречи президента ВБ Дэвида Малпаса и президента Украины Владимира Зеленского.

Малпас подчеркнул устойчивость украинской экономики ввиду серьезных экономических и вызовов безопасности. Стороны обсудили огромные финансовые потери для Украины из-за, в частности, роста цен на энергоносители, а также потери региона от сокращения инвестиций и торговли в Черном море.

Президент Всемирного банка подтвердил, что учреждение готовит скорую выплату финансовой поддержки в размере до 350 миллионов долларов для поддержки текущих реформ. Правление рассмотрит выделение помощи в конце марта.

Организация и дальше готова оказывать бюджетную поддержку на осуществление реформ, в частности в сферах энергетики и экологии.

Напоминаем:

В декабре Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй кредит на разработку политики восстановления экономики Украины в размере 300 миллионов евро.

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Всемирный банк

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