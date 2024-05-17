Украина в отдельные часы вышла на физический максимум в импорте электричества

Украинская энергосистема в течение суток привлечет импорт электроэнергии из 5 стран с максимально возможной мощностью в отдельные часы до 1 700 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Так, в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы предполагается импорт электричества общим объемом 22 489 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 700 МВт. С 1 декабря 2023 года - это максимальная техническая возможность импорта электроэнергии в час из Европы в Украину и Молдову.

Кроме того, в четверг, 16 мая, для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу "Укрэнерго" была активирована аварийная поставка электроэнергии в Украину с 00:00 до 01:00 и с 15:00 до 16:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии.

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Аварийные отключения по всей Украине: почему выключают свет и как помочь энергосистеме?

Напомним:

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В "Укрэнерго" заявили, что графики почасовых отключений (ГПВ) в пятницу, 17 мая, для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей Украине с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00.

В Украине недостаточно мощностей генерации и импорта электроэнергии для покрытия потребления, утром вводились экстренные отключения в отдельных регионах.

Отключения потребителей, начавшиеся с 14 мая, могут продолжаться до августа-сентября.

После повышения температуры воздуха плановые или аварийные отключения электроэнергии могут быть отменены при условии отсутствия обстрелов, но ситуация в энергосистеме вряд ли улучшится.

Некоторые из украинских облэнерго сообщили об изменении графиков почасовых отключений электроэнергии бытовым потребителям, по сравнению с анонсированными НЭК "Укрэнерго".