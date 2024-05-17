Honda инвестирует 65 миллиардов долларов в развитие технологий электромобилей

Honda Motor Co. планирует увеличить инвестиции в технологии электромобилей до примерно 10 триллионов иен (65 миллиардов долларов США) в течение десяти лет.

Об этом сообщает Kyodo.

Honda будет вкладывать деньги в развитие технологий электрокаров до 2030 года.

Инвестиции будут направлены на повышение конкурентоспособности японского автопроизводителя с зарубежными конкурентами, такими как Tesla Inc. и китайский BYD Co.

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Honda стремится увеличить долю электромобилей и автомобилей на топливных элементах до 100% общего объема продаж новых автомобилей в 2040 году.

Генеральный директор Honda Тошихиро Мибе заявил, что индустрия электромобилей все еще только зарождается, но "в долгосрочной перспективе переход на электромобили будет продолжаться стабильно".

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Напомним:

Китайский автопроизводитель BYD рассмотрит возможность строительства второго завода в Европе в 2025 году, а к 2030 году компания планирует занять "ведущую позицию" как производитель электрокаров в Европе.