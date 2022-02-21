До конца года Минцифры запустит пилот е-гривни – Федоров

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В Министерстве цифровой трансформации планируют запустить пилот е-гривни до конца этого года.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал YouTube-каналу "Бегущий Банкир".

"Две недели назад была встреча с главой Нацбанка, где наши команды нам презентовали дорожную карту, которая уже согласована и Нацбанком, и Минфином, и нами. В этом году мы запустим пилот – уже три компании пошли разрабатывать электронную гривну. То есть делать пилоты, кейсы - мы будем выбирать, кто лучше разработает", - сказал Федоров.

"До конца года будет пилот – начнем выплачивать зарплаты: мы планируем в госпредприятии под Минцифрой начать выплачивать е-гривней зарплаты", - добавил министр.

Он объяснил, что будет создан отдельный кошелек.

На вопрос, насколько этот кошелек будет интегрирован с мировыми системами, Федоров ответил:

"Сейчас идет техническая разработка, все эти возможности изучаются, дизайнится сама система. Но есть команда, есть четкий график проекта, в этом году запустим пилот. В следующем – хотим запустить первый реальный кейс с е-гривней".

"Задача – до конца следующего года полностью оттестовать, отпилотировать, чтобы потом запустить это масштабно", – резюмировал он.

Напомним:

Сообщалось, что в Минцифры могут провести эксперимент по выплате заработной платы сотрудникам министерства в электронной гривне.

В Нацбанке позитивно оценивают возможность выпуска цифровых денег, которые способны стать равноценным эквивалентом обычной фиатной гривни.

Нацбанк презентовал результаты опроса участников рынка относительно потенциального спроса на цифровую валюту центрального банка - е-гривню и возможных вариантов ее использования.

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Экономическая правда