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Украина запустила совместный таможенный и пограничный контроль на пункте пропуска в Рене

Пятница, 17 мая 2024, 12:09 - Анастасия Дячкина

Государственное агентство восстановления запустило совместный таможенный и пограничный контроль Украины и Молдовы на КПП "Рени - Джюрджюлешть".

Об этом сообщил глава Госагентства Мустафа Найем.

"КПП "Рени – Джюрджюлешть" – один из ключевых пунктов пропуска всего южного региона Украины, через который проходит около 150 грузовиков экспортной и импортной продукции в сутки. Мы его отремонтировали впервые с момента начала его функционирования", – отметил Найем.

Теперь на этом КПП работает общий контроль, благодаря которому пропускная способность увеличится до 350 грузовиков в сутки в обе стороны. Также общий контроль предусмотрен и для автобусов. Это означает более быстрое и удобное прохождение границы для пассажиров.

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Глава Госагентства напомнил, что почти год назад правительство решило передать 29 КПП в управление Агентства восстановления. На большинстве из них продолжаются ремонтные работы. Задача проста: обеспечить беспрепятственный экспорт продукции, а также удобный и быстрый ввоз грузов гуманитарного и военного назначения.

Напомним:

Накануне на границе с Молдовой завершили реконструкцию пункта пропуска "Рени".

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таможня Молдова
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Экономическая правда
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