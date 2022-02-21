Украина теряет 3 миллиарда долларов на месяц из-за российского кризиса

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Из-за угрозы эскалации со стороны России Украина ежемесячно теряет от 2 до 3 млрд долларов из-за остановки инвестиций и дополнительной инфляции.

Об этом рассказал заместитель руководителя офиса президента Ростислав Шурма в интервью РБК-Украина.

"Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации как сейчас 2-3 млрд долларов в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок", – объяснил Шурма.

Он отметил, что если уровень стресса будет таким же, то такими будут ежемесячные потери, начиная с января. "Если ситуация стабилизируется информационно хотя бы в таком состоянии, как сейчас, то болевой порог поднимется и через два месяца таких потерь уже не будет", - добавил замглавы ОП.

Кроме того, отметил он, есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования и оказывает давление на курс. Спекулятивное давление на валютный рынок Шурма оценивает около 1,5-2 млрд долларов.

По его словам, финансовой подушки в 4-5 млрд долларов должно быть достаточно, чтобы продолжать запланированные государственные программы и привлекать ресурсы под развитие.

Напоминаем:

Для стабилизации украинской экономики понадобится минимум 4-5 миллиардов долларов, заявил президент Владимир Зеленский.

После сообщений об отмене авиаперевозок 14 февраля и вывозе посольствами ряда стран своих граждан из Украины из-за риска эскалации, украинские активы стремительно упали.

Негативную динамику как украинских евробондов и курса, так и доли иностранцев в портфельных инвестициях обусловила геополитика.

Это повторило ситуацию в середине января, когда доходность "коротких" бумаг достигала 26% по тем же причинам, угрозы эскалации. И хотя их удешевление позволило Министерству финансов выкупить часть госдолга, Украина лишилась доступа к внешним рынкам капитала.