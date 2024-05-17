Mastercard запускает сервис "Гибкая оплата" для комбинированных расчетов за покупки

Компания Mastercard представила в Украине новый платежный сервис – "Гибкая оплата", позволяющая комбинировать разные способы оплаты в рамках одной покупки.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, если на банковской карте недостаточно денег для оплаты, пользователи смогут сразу доплатить нужную сумму другим способом – другой платежной картой или наличными, без необходимости прерывать покупку или разбивать ее на два отдельных чека.

Теперь сервис уже доступен в сетях АЗК OKKO и WOG. Кроме того, владельцы карт могут воспользоваться новым функционалом во время денежных переводов с карты на карту на сайте iPay.ua. Список партнеров сервиса будет постепенно расширяться.

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Как работает услуга "Гибкая оплата" от Mastercard

Пользователь оплачивает покупку в сети партнеров, где доступна услуга, картой Mastercard. Если баланс на карте меньше суммы покупки, а банк, выпустивший карту, подтверждает возможность использования сервиса "Гибкая оплата", покупатель получает соответствующее SMS-сообщение или оповещение в мобильном приложении с указанием одобренной суммы. Кассир информирует покупателя о возможности воспользоваться услугой и предлагает доплатить остаток другим способом. Покупатель доплачивает разницу выбранным способом – другой картой любого банка разных платежных систем или наличными.

Если покупатель не хочет доплачивать остаток суммы, он может завершить покупку на фактически подтвержденную банком сумму, вернув часть товара, или отменить сделку.

На данный момент сервис доступен для клиентов таких банков: Банк Восток, Банк Южный, Глобус Банк, Идея Банк, Креди Агриколь, Кредобанк, ОТП, Ощадбанк, ПРАВЭКС БАНК, ПУМБ, Райффайзен Банк, ТАСКОМБАНК, UnexBank и RwSbank.

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Напомним:

ПриватБанк и Visa запустили цифровую оплату в пригородном транспорте Киевской области, первым стал маршрут "Киев-Боярка".