За четыре месяца больше всего расходов из 946 миллиардов направлено военнослужащим

За январь - апрель 2024 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 946,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В частности, в апреле было потрачено 253,1 млрд гривен.

В структуре расходов больше всего направлено:

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- 388,5 млрд грн - на оплату труда с начислениями (в апреле - 102,7 млрд грн), или 41,1 % от общего объема расходов, потраченных за январь - апрель 2024 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 297,4 млрд грн (в апреле - 78,5 млрд грн);

- 140,3 млрд грн - на оплату использования товаров и услуг (в апреле - 39,6 млрд грн), или 14,8 % от общего объема расходов, из них:

63,4 млрд грн - для поддержки Вооруженных Сил Украины на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

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47,1 млрд грн - Национальная служба здоровья Украины перечислила на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

- 187,3 млрд грн - на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в апреле - 49,1 млрд грн), или 19,8 % от общего объема расходов, а именно:

90,4 млрд грн - трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

39,6 млрд грн - для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

20,1 млрд грн - для выплаты Министерством социальной политики жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

- 64,5 млрд грн - на обслуживание государственного долга (в апреле - 20,5 млрд грн), или 6,8% от общего объема;

- 50,8 млрд грн - на трансферты местным бюджетам (в апреле - 14,6 млрд грн), или 5,4% от общего объема.