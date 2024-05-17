Северокорейцы обманом работали в американских техкомпаниях: финансировали разработку ядерного оружия

Выдавая себя за американцев, северокорейские техработники заключили контракты на удаленную работу с 300 американских компаний в рамках схемы, направленной на финансирование незаконных программ Пхеньяна по разработке ядерного оружия и ракет.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные правительства США.

В течение трех лет, начиная с октября 2020 года, гражданка США по имени Кристина Чепмен из Аризоны помогла трем северокорейским ИТ-специалистам получить "незаконное трудоустройство на дистанционной работе", используя личность граждан США, заработав около 6,8 миллиона долларов, сообщил Государственный департамент.

Более 300 американских компаний были обмануты в результате этих действий, сообщил Департамент юстиции в отдельном релизе, объявив об обвинениях против Чепмен и других предполагаемых соучастников заговора.

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"Обвинения описывают многолетнюю кампанию северокорейского правительства по проникновению на американские рынки труда посредством мошенничества с целью увеличения доходов для северокорейского правительства и его незаконной ядерной программы", - говорится в сообщении Министерства юстиции США.

По данным США, северокорейские рабочие также пытались трудоустроиться в двух американских правительственных учреждениях, но не смогли получить от них информацию. По данным Государственного департамента, эти работники связаны с северокорейскими программами по производству баллистических ракет, оружия и научно-исследовательскими программами. Компании, которые наняли рабочих, не были идентифицированы, как и учреждения, которые их не наняли.

Чепмен не только помогала похищать американские документы, но и руководила "фермой ноутбуков", размещая компьютеры, выданные американскими компаниями, от имени северокорейских рабочих, заявили в Министерстве юстиции, управляя ими из своего дома так, чтобы выглядело, будто северокорейские рабочие находятся в США.

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Она также якобы помогала отмывать доходы через собственные финансовые счета, получая, обрабатывая и распределяя их зарплатные чеки, добавили в ведомстве. Это привело к тому, что американские компании подавали фальшивую документацию в Министерство внутренней безопасности и ложные отчеты в Службу внутренних доходов.

Напомним:

Хакеры из Северной Кореи украли 147,5 млн долларов в криптовалюте с биржи HTX в конце 2023 года, а затем отмыли их через платформу Tornado Cash в марте 2024 года.