Киев и еще 4 области будут со светом до вечера: в ДТЭК рассказали, когда начнут выключать

Ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, но до 19:00 ограничения света не предусмотрены.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Если в вашем доме отсутствует электричество, причиной может быть локальная авария", - заявили в компании.

Следовательно, по предварительному указанию "Укрэнерго", с 19:00 должны применяться стабилизационные отключения. Графики можно посмотреть на сайтах операторов систем распределения ДТЭК в Киеве или области.

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Напомним:

В "Укрэнерго" заявили, что графики почасовых отключений (ГПВ) в пятницу, 17 мая, для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей Украине с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00.

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В Украине недостаточно мощностей генерации и импорта электроэнергии для покрытия потребления, утром вводились экстренные отключения в отдельных регионах.

Отключения потребителей, начавшиеся с 14 мая, могут продолжаться до августа-сентября.

После повышения температуры воздуха плановые или аварийные отключения электроэнергии могут быть отменены при условии отсутствия обстрелов, но ситуация в энергосистеме вряд ли улучшится.