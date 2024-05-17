Украинские банки нарастили доходы почти на 20%: кто заработал больше всего

Опендатабот

За первый квартал 2024 года украинские банки получили 40,5 млрд грн прибыли. Десятка украинских банков заработала 34,22 млрд грн за первый квартал, что составляет 84% от совокупной прибыли.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

Всего в Украине работают 63 банка, из которых шесть государственных, 14 с иностранным капиталом и 43 – с частным. Только восемь из общего количества получили убытки – 111 млн грн.

Десятка украинских банков заработала 34,22 млрд грн за первый квартал, что составляет 84% от совокупной прибыли всех банков в стране.

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За этот период банки уплатили 10,34 млрд грн налога на прибыль – в полтора раза больше, чем в прошлом. В частности, "Приватбанк" уплатил почти половину этой суммы – 4,84 млрд грн.

Государственные банки

Приватбанк стал лидером топа, заработав 13,86 млрд грн за 1 квартал 2024 года. Это треть от прибыли всех банков. Однако это на 14% меньше, чем за соответствующий период прошлого года – 16,04 млрд грн.

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В общей сложности на 6 государственных банков приходится 60% от совокупной прибыли всех установ – 24,28 млрд грн. Пока только Первый инвестиционный банк, недавно перешедший под контроль государства, получил за 1 квартал убытки в размере 7,6 млн грн.

Опендатабот

Иностранные банки

Лидером среди банков с иностранным капиталом остается Райффайзен банк, заработавший в этом году 2,53 млрд грн. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

У другого банка этой группы – Креди Агриколь банк – доходы за этот период выросли в 20 раз к соответствующему времени в прошлом году. В этом году банк заработал 2,02 млрд грн против 102,9 млн грн за 1 квартал прошлого года. Это самый большой прирост среди всех украинских банков.

В общей сложности иностранные банки заработали 10,2 млрд грн – это четверть от общей прибыли. Только один банк – Правэкс банк, получил в 1 квартале убытки – 76,7 млн грн.

Опендатабот

Частный капитал

Лидером группы банков с частным капиталом остается ПУМБ: 2,13 млрд грн прибыли за квартал. Это на 38% больше, чем за соответствующий период в прошлом году. Вместе с Универсал банком (Монобанк) они получили половину общей прибыли банков этой группы.

МТБ банк показал наибольший прирост прибыли среди частных банков: в 13 раз до первого квартала 2023 года.

Опендатабот

Напомним:

В I квартале 2024 года платежеспособные банки получили 40,5 млрд грн чистой прибыли или на 18% больше соответствующего показателя 2023 года.

Главными факторами роста доходности в годовом исчислении НБУ назвали увеличение процентных доходов и значительно меньшие отчисления в резервы под убытки от активных операций.