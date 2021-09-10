Стратегию развития Ощадбанка Кабмин рассмотрит в ближайшее время – министр

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Стратегия развития Ощадбанка находится в Секретариате Кабинета министров и правительство в ближайшее время ее рассмотрит для дальнейшего вхождения ЕБРР в капитал банка.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время встречи с управляющим директором ЕБРР по финансовым институтам Фрэнсисом Малижем и директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Отмечается, что основными темами для обсуждения были реформирования государственных банков Украины, реструктуризация Фонда гарантирования вкладов физических лиц, результаты работы текущих проектов и планы на дальнейшее сотрудничество.

"На данный момент правительство Украины уже утвердило основные направления деятельности "Укрэксимбанка", "Ощадбанка", "ПриватБанка" и одобрил стратегии развития "Укрэксимбанка" и "Приватбанка".

Стратегия развития "Ощадбанка" находится в Секретариате Кабинета Министров Украины и в ближайшее время будет рассмотрена на заседании правительства", - сказал Марченко.

Также в рамках встречи обсудили условия будущего сотрудничества и предоставления ЕБРР долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции АО "Ощадбанк".

Основными условиями ЕБРР, предшествующих предоставлению займа, являются:

согласование со стороны Кабинета Министров Украины стратегии развития Ощадбанка на 2021-2025 годы;

разработка и согласование с Министерством финансов Украины плана приватизации и стратегии выхода государства из капитала Ощадбанка;

обновление, совместно с ЕБРР, программы трансформации Ощадбанка.

"По словам Фрэнсиса Малиже, финансирование "Ощадбанка" является одним из стратегических проектов Европейского банка реконструкции и развития в Восточной Европе. ЕБРР готов при необходимости привлекаться в процесс и консультировать украинскую сторону для ускорения достижения результатов", - добавили в министерстве.

Напоминаем:

В январе "Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали кредитное соглашение, по которому банк получит кредит в 30 млн евро с правом IFC конвертировать ее в долю в акционерном капитале финучреждения.

Налоговый комитет Верховной Рады поддержал альтернативный законопроект №5542-1 о присоединении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц и увеличения гарантированной суммы до 600 тысяч гривен с 2023 года.

Присоединение Ощадбанка в Фонд гарантирования является первым шагом на пути вхождения ЕБРР в капитал банка.

Министерство финансов, Европейский банк реконструкции и развития и государственный "Ощадбанк" подпишут мандатное письмо по долгосрочному финансированию, благодаря чему ЕБРР сможет впоследствии войти в капитал банка.

Экономическая правда