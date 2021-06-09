Комітет Ради підтримав збільшення суми гаранутвання до 600 тисяч та приєднання Ощадбанку до Фонду
Податковий комітет Верховної Ради підтримав альтернативний законопроєкт №5542-1 щодо приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб та збільшення гарантованої суми до 600 тисяч гривень з 2023 року.
Про це повідомив очільник комітету Данило Гетманцев у Telegram, трансляція засідання комітету 9 червня.
Так, у Раді зареєстровано два законопроєкти щодо приєднання Ощадбанку до ФГВФО: урядовий №5542 та поданий Гетманцевим №5542-1.
Альтернативний законопроєкт, як зазначив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук, є більш комплексним і спрямованим на розвиток Фонду та посилення його інституційної спроможності, що дасть можливість акумулювати більше коштів та забезпечити стійкість.
Зрештою, представник Мінфіну також підтримав законопроєкт №5542-1. Його ж підтримали 22 з 23 учасників комітету, і таким чином рекомендували Раді ухвалити його у першому читанні та за основу.
Нагадуємо:
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується поступово збільшити суму гарантування вкладів фізосіб з 200 тисяч грн до 400 тисяч грн одразу, а з 2023 року – до 600 тисяч грн.
Кабінет Міністрів на засіданні 14 квітня підтримав проєкт закону щодо приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб.
Економічна правда
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