Комітет Ради підтримав збільшення суми гаранутвання до 600 тисяч та приєднання Ощадбанку до Фонду 

Податковий комітет Верховної Ради підтримав альтернативний законопроєкт №5542-1 щодо приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб та збільшення гарантованої суми до 600 тисяч гривень з 2023 року.

Про це повідомив очільник комітету Данило Гетманцев у Telegram, трансляція засідання комітету 9 червня.

Так, у Раді зареєстровано два законопроєкти щодо приєднання Ощадбанку до ФГВФО: урядовий №5542 та поданий Гетманцевим №5542-1.

Альтернативний законопроєкт, як зазначив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук, є більш комплексним і спрямованим на розвиток Фонду та посилення його інституційної спроможності, що дасть можливість акумулювати більше коштів та забезпечити стійкість.

Зрештою, представник Мінфіну також підтримав законопроєкт №5542-1. Його ж підтримали 22 з 23 учасників комітету, і таким чином рекомендували Раді ухвалити його у першому читанні та за основу.

Нагадуємо:

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується поступово збільшити суму гарантування вкладів фізосіб з 200 тисяч грн до 400 тисяч грн одразу, а з 2023 року – до 600 тисяч грн.

Кабінет Міністрів на засіданні 14 квітня підтримав проєкт закону щодо приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Економічна правда