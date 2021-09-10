Стратегію розвитку Ощадбанку уряд розгляне найближчим часом – міністр

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Стратегія розвитку Ощадбанку знаходиться в Секретаріаті Кабінету міністрів і уряд найближчим часом її розгляне для подальшого входження ЄБРР у капітал банку.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з керуючим директором ЄБРР з фінансових інституцій Френсісом Маліжем та директором ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

Зазначається, що основними темами для обговорення були реформування державних банків України, реструктуризація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, результати роботи поточних проектів та плани на подальшу співпрацю.

"На даний момент уряд України вже затвердив основні напрями діяльності "Укрексімбанку", "Ощадбанку", "ПриватБанку" та схвалив стратегії розвитку "Укрексімбанку" і "ПриватБанку".

Стратегія розвитку "Ощадбанку" знаходиться в Секретаріаті Кабінету Міністрів України і найближчим часом буде розглянута на засіданні Уряду", - сказав Марченко.

Також у рамках зустрічі обговорили умови майбутньої співпраці і надання ЄБРР довгострокового фінансування у формі субординованого кредиту з можливістю конвертації в акції АТ "Ощадбанк".

Основними умовами ЄБРР, які передують надання позики, є:

погодження з боку Кабінету Міністрів України стратегії розвитку Ощадбанку на 2021-2025 роки;

розробка та погодження з Міністерством фінансів України плану приватизації та стратегії виходу держави з капіталу Ощадбанку;

оновлення, спільно з ЄБРР, програми трансформації Ощадбанку.

"За словами Френсіса Маліжа, фінансування "Ощадбанку" є одним із стратегічних проектів Європейського банку реконструкції та розвитку у Східній Європі. ЄБРР готовий за необхідності залучатися в процес та консультувати українську сторону для пришвидшення досягнення результатів", - додали у міністерстві.

Нагадуємо:

У січні "Укргазбанк" та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали кредитну угоду, за якою банк отримає позику у 30 млн євро з правом IFC конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови.

Податковий комітет Верховної Ради підтримав альтернативний законопроєкт №5542-1 щодо приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб та збільшення гарантованої суми до 600 тисяч гривень з 2023 року.

Приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування є першим кроком на шляху входження ЄБРР до капіталу банку.

Міністерство фінансів, Європейський банк реконструкції та розвитку і державний "Ощадбанк" підпишуть мандатний лист щодо довгострокового фінансування, завдяки чому ЄБРР зможе згодом увійти в капітал банку.

Економічна правда