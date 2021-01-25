"Укргазбанк" та IFC підписали кредитну угоду з правом конвертації в частку банку

"Укргазбанк" та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали кредитну угоду, за якою банк отримає позику у 30 млн євро з правом IFC конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови.

Кредитна угода передбачає позику терміном на 5 років, IFC отримує можливість конвертувати позику на частку в акціонерному капіталі фінустанови у розмірі до 20%.

Під час Підписання угоди між Міністерством фінансів, IFC та Укргазбанком міністр Фінансів Сергій Марченко нагадав, що уряд продовжує працювати над зменшенням частки держави в банківській системі України до 25%, як це передбачено міжнародними зобов’язаннями.

Держава володіє 94,94% акцій "Укргазбанку".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що кредитну угоду у 30 мільйонів євро між Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та державним "Укргазбанком" підпишуть 25 січня, вона передбачає можливість IFC стати акціонером фінустанови.

У червні 2020 року Кабмін уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка на підписання угод по наданню кредиту державному "Укрексімбанку" Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).

11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку.

У квітні "Укргазбанк" і Міжнародна фінансова корпорація підписали у Вашингтоні договір, який передбачає надання банку консультацій для зміцнення потенціалу банку в сфері обслуговування підприємств малого і середнього бізнесу.

Економічна правда



