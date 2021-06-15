"Ощадбанк" готовят к кредитному соглашению с ЕБРР с возможностью конвертации в акции банка

Министерство финансов, Европейский банк реконструкции и развития и государственный "Ощадбанк" подпишут мандатное письмо по долгосрочному финансированию, благодаря чему ЕБРР сможет впоследствии войти в капитал банка.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Так, 15 июня состоялась встреча министра финансов Сергея Марченко и управляющего директора ЕБРР по финансовым институтам Фрэнсиса Малижа.

Основными темами для обсуждения были реформирование государственных банков Украины, реформа корпоративного управления, приватизация АО "Ощадбанк", обновление подхода к отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков.

"Минфин совместно с международными экспертами обновили Стратегические принципы реформирования государственных банков, включая стратегии развития для каждого такого Банка до 2024 года.

На основе этого были подготовлены и утверждены Кабинетом министров Украины Основные направления деятельности Ощадбанка, ПриватБанка и Укрэксимбанка в 2021-2024 годах", - отметил Марченко.

По его словам, 15 июня 2021 года, в Кабмин была подана обновленная Стратегия развития "Ощадбанка" на 2021-2024 годы. В ней речь идет прежде всего о сохранении своего бизнеса и поддержке финансовой состоятельности.

Согласно ей в долгосрочной перспективе "Ощадбанк" должен стать лидером на рынке благодаря качественному обслуживанию и конкурентоспособным продуктам. Также предусмотрено, что более 80% кредитного портфеля будут от частного бизнеса.

Кроме того, "Ощадбанк", Минфин и ЕБРР готовятся к подписанию мандатного письма об условиях будущего сотрудничества и предоставлении ЕБРР долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции "Ощадбанка".

Напоминаем:

В январе "Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали кредитное соглашение, по которому банк получит кредит в 30 млн евро с правом IFC конвертировать ее в долю в акционерном капитале финучреждения.

Налоговый комитет Верховной Рады поддержал альтернативный законопроект №5542-1 о присоединении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц и увеличения гарантированной суммы до 600 тысяч гривен с 2023 года.

Присоединение Ощадбанка в Фонд гарантирования является первым шагом на пути вхождения ЕБРР в капитал банка.

Экономическая правда