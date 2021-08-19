Цена нефти Brent упала до трехмесячного минимума: в чем причина

unsplash

Стоимость нефти Brent впервые с 21 мая опустилась ниже 66 долл за баррель - падение аналитики связывают с беспокойством инвесторов относительно роста количества новых зараженных штаммом "Дельта" по всему миру.

Об этом сообщает Reuters.

Как свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне, по состоянию на 10:10 стоимость Brent падала на 1,8% - до 66,96 долл за баррель, по состоянию на 12:18 по Киеву падение достигало 3,3% - до 65,9%.

При этом, сентябрьские фьючерсы на нефть WTI теряют 3,9% и торгуются на уровне 62,9 долл за баррель.

Как пишет Reuters, снижение цен на нефть связано с беспокойством инвесторов по поводу роста числа заражений дельта-штаммом коронавируса по всему миру.

"Свою роль в падении цен также сыграла публикация протоколов заседания Федеральной резервной системы, которые показали, что ее руководство планирует начать сокращение объема покупок активов в течение ближайших месяцев, что негативно скажется на сырьевом рынке", - добавляет Bloomberg.

Экономическая правда