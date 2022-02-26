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Скорые и автомобили ГСЧС получат бесплатное топливо

Суббота, 26 февраля 2022, 20:39
 
unsplash

Скорая помощь и авто Службы по чрезвычайным ситуациям получат бесплатное топливо от азербайджанской SOCAR.

Об этом президент Владимир Зеленский написал в Twitter.

"По результатам моего разговора с Ильхамом Алиевым [президентом Азербайджана] всем заправкам SOCAR в Украине поручено бесплатно предоставлять топливо для машин скорой помощи и ГСЧС", - сообщил президент.

Ночью, отметил он, ожидается самолет с медикаментами Азербайджана.

Напоминаем

Азербайджан сможет помочь Украине относительно низких запасов нефти и нефтепродуктов.

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