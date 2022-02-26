Скорые и автомобили ГСЧС получат бесплатное топливо
Скорая помощь и авто Службы по чрезвычайным ситуациям получат бесплатное топливо от азербайджанской SOCAR.
Об этом президент Владимир Зеленский написал в Twitter.
"По результатам моего разговора с Ильхамом Алиевым [президентом Азербайджана] всем заправкам SOCAR в Украине поручено бесплатно предоставлять топливо для машин скорой помощи и ГСЧС", - сообщил президент.
За результатами моєї розмови з @azpresident усім заправкам @SOCARofficial в Україні доручено безоплатно надавати паливо для машин швидкої допомоги та ДСНС. Вночі чекаємо від Азербайджану літак з медикаментами.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022
Ночью, отметил он, ожидается самолет с медикаментами Азербайджана.
Напоминаем:
Азербайджан сможет помочь Украине относительно низких запасов нефти и нефтепродуктов.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua