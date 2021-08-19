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Ціна нафти Brent упала до тримісячного мінімуму: у чому причина

Четвер, 19 серпня 2021, 14:10
 
Unsplash

Вартість нафти Brent уперше з 21 травня опустилась нижче 66 дол за барель - падіння аналітики пов'язують із занепокоєнням інвесторів щодо зростання кількості нових заражених штамом "Дельта" по всьому світу.

Про це повідомляє Reuters.

Як свідчать дані біржі ICE в Лондоні, станом на 10:10 вартість Brent падала на 1,8% - до 66,96 дол за барель, станом на 12:18 за Києвом падіння сягало 3,3% - до 65,9%.

При цьому, вересневі ф'ючерси на нафту WTI втрачають 3,9% і торгуються на рівні 62,9 дол за барель.

Як пише Reuters, зниження цін на нафту пов'язане із занепокоєнням інвесторів з приводу зростання кількості заражень дельта-штамом коронавірусу по всьому світу.

"Свою роль в падінні цін також зіграла публікація протоколів засідання Федеральної резервної системи, що показали, що її керівництво планує почати скорочення обсягу покупок активів протягом найближчих місяців, що негативно позначиться на сировинному ринку", - додає Bloomberg.

Економічна правда

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