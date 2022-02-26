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Азербайджан поможет Украине с нефтью и горючим – Зеленский

Суббота, 26 февраля 2022, 20:04

Азербайджан сможет помочь Украине относительно низких запасов нефти и нефтепродуктов.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в своем обращении.

"Добрый друг Украины, Ильхам Алиев, президент Азербайджана, с которым я проговорил, что нашей стране не хватает нефти, не хватает нефтепродуктов и все не просто. Но теперь – все будет", – рассказал он.

Зеленский заметил, что они с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предложили организовать переговоры с Россией. "Это можно только поздравить", - прокомментировал Зеленский.

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нефть Азербайджан

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