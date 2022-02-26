Азербайджан поможет Украине с нефтью и горючим – Зеленский
Суббота, 26 февраля 2022, 20:04
Азербайджан сможет помочь Украине относительно низких запасов нефти и нефтепродуктов.
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в своем обращении.
"Добрый друг Украины, Ильхам Алиев, президент Азербайджана, с которым я проговорил, что нашей стране не хватает нефти, не хватает нефтепродуктов и все не просто. Но теперь – все будет", – рассказал он.
Зеленский заметил, что они с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предложили организовать переговоры с Россией. "Это можно только поздравить", - прокомментировал Зеленский.
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