Азербайджан поможет Украине с нефтью и горючим – Зеленский

Азербайджан сможет помочь Украине относительно низких запасов нефти и нефтепродуктов.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в своем обращении.

"Добрый друг Украины, Ильхам Алиев, президент Азербайджана, с которым я проговорил, что нашей стране не хватает нефти, не хватает нефтепродуктов и все не просто. Но теперь – все будет", – рассказал он.

Зеленский заметил, что они с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предложили организовать переговоры с Россией. "Это можно только поздравить", - прокомментировал Зеленский.