Великобритания предлагает ввести лимиты на покупку нефти и газа из России

Страны "Большой семерки" должны ввести лимиты на покупку нефти и газа из РФ, считает глава МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс.

Об этом сообщает Financial Times.

"Нам следует согласовать это с партнерами по G7, потому что мы не можем сделать это одни. Мы должны сокращать лимиты со временем", – сказала Трасс.

По ее словам, в настоящее время Соединенное Королевство прорабатывает вопрос сокращения зависимости Европы от поставок энергоресурсов из РФ с партнерами из G7.

Санкционное давление на Россию будет набирать силу, пообещала Трасс. Британское правительство подготовило список из более ста российских крупных предпринимателей, и каждые несколько недель будет вводить санкции в отношении новой порции фигурантов этого перечня.

"Мы будем налагать санкции на их частные самолеты, их недвижимость и другую собственность. Сбежать будет некуда", - заявила Трасс.