Пирамида "B2B Jewelry": правоохранители закрыли отделение и арестовали остров – ОГП

Служба безопасности 21-22 июля провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах "B2B Jewelry", сейчас отделения закрыли, а на остров в собственности подозреваемых арестовали.

Об этом известно из сообщений СБУ и Офиса генпрокурора.

По данным следствия, организаторы схемы предлагали гражданам инвестировать свои средства в пирамиду под высокие проценты - от 260 до 416%. После внесения средств граждане получали подтверждение – "сертификат", который не давал финансовой гарантии. Фискальный чек при этом не выдавался.

Сумма ущерба, нанесенного государству в результате противоправной деятельности, составляет почти 25,7 млн грн.

По результатам проведенных обысков обысков изъяты документы, имеющие доказательственное значение, ювелирные изделия, печати юридических лиц, которые использовались при совершении преступлений, мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию, имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем .

Одновременно с этим прекращена работа магазинов, их помещения опечатаны в установленном Уголовным процессуальным кодексом Украины порядке.

Сейчас 4 лицам, организатору финансовой пирамиды и его соучастникам, сообщено о подозрении по статьям ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой по предварительному сговору), ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

На имущество подозреваемых, в том числе и на остров, расположенный в Киевской области, приобретенный за средства, полученные в результате мошенничества, наложен арест.

Проводятся дальнейшие процессуальные мероприятия, направленные на документирование преступной деятельности всех предполагаемых участников схемы.

В январе 2021 года ЭП писала, что через полгода после "блокирования" B2B Jewelry продолжает работать: В них вкладывали по $300 тысяч. Почему скандальная B2B Jewelry еще работает, а организаторы – на свободе

Напомним:

Служба безопасности Украины в августе 2020-го заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 миллионов долларов.

Трем организаторам B2B Jewelry сообщили о подозрении, двум фигурантам выбрали меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По сообщениям правоохранителей, за период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

Основатель финансовой "пирамиды" B2B jewelry Николай Гонта сообщил, что ювелирные магазины сети работают в обычном режиме, а юристы компании готовят иски об опровержении информации о блокировании сети, которую ранее разместило СБУ.

В СБУ отмечают, что финучреждения, которые имеют лицензии Нацбанка, сыграли важную роль в популяризации финансовой "схемы" B2B Jewelry благодаря осуществлению ими выплат на карты инвесторов.

Экономическая правда