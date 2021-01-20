В них вкладывали по 300 тыс долл. Почему скандальная B2B Jewelry еще работает, а организаторы – на свободе

— Чи можна у вас придбати сертифікат під 408% річних? – запитує автор напередодні січневого локдауну в одному з магазинів мережі B2B Jewelry в Києві.

— Сертифікатів уже немає, але ви можете придбати ювелірні вироби. На срібло у нас 7% за тиждень (364% річних. – ЕП), на золото – 4% (208% річних. – ЕП), – відповідає продавчиня, додаючи, що придбаними раніше сертифікатами можна оплатити до 30% вартості прикрас.

За таких умов повна вартість срібного виробу окупиться менш ніж за чотири місяці, золотого – за пів року. Далі клієнт отримуватиме чистий дохід, залишаючи собі придбаний товар.

Проте не все так райдужно. Схема, за якою працює B2B Jewelry, – зовсім не бізнес. Усе це нагадує класичну фінансову піраміду, коли одні вкладники отримують дохід з коштів нових вкладників.

Наприкінці серпня 2020 року в СБУ заявили, що заблокували діяльність компанії. У рамках кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі.

За даними СБУ, за час роботи B2B Jewelry організатори встигли придбати острів з нерухомістю на Дніпрі, 18 елітних позашляховиків вартістю близько 100 тис дол кожен та інше майно на 250 млн дол.

Кількість вкладників компанії, за інформацією правоохоронців, на момент проведення обшуків становила близько 600 тис.

Однак після серії обшуків "піраміда" продовжила роботу – її відділення ніхто не закривав. Більше того, вони досі працюють і нарощують армію вкладників завдяки рекламі, яка обіцяє з екранів, білбордів і банерів фантастичні заробітки.

Чому так сталося?

Фігуранти досі на волі

За словами співрозмовника ЕП, знайомого з матеріалами справи, серед організаторів та виконавців злочинної схеми – близько 500 людей, включаючи продавців, консультантів, касирів та менеджерів.

Головних фігурантів, які розвивали "фінансову піраміду", близько 25. Майже всі – вихідці з Вінницької області. Підозру оголосили трьом: організатору Миколі Гонті, його дружині Олені – засновниці благодійного фонду "Зимородок", що фігурує в розслідуванні, та головному бухгалтеру компанії.

Як склалася їхня доля після того, як СБУ заблокувала діяльність B2B Jewelry влітку 2020 року?

Олені Гонті вручили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Йдеться про "шахрайство з фінансовими операціями" (частина 3 статті 28, частина 2 статті 222 Кримінального кодексу) та "легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом" (частина 3 статті 209). Карається до 12 років позбавлення волі.

Слідчий Нацполіції просив для Олени Гонти запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави 8,7 млн грн. Прокурор погодив таке клопотання, проте суддя Печерського районного суду Києва Крістіна Константінова ухвалила значно м'якше рішення – цілодобовий домашній арешт.

Згодом колегія суддів Київського апеляційного суду скасувала навіть цю ухвалу та обрала ще м'якший запобіжний захід – особисте зобов'язання.

Наприкінці жовтня 2020 року цей запобіжний захід продовжили. Клопотання слідчого про обрання більш суворого заходу і аргументи щодо можливого впливу підозрюваної на хід слідства, наприклад, знищення документів або тиск на свідків, не дало результату. Суддя Печерського районного суду Тетяна Ільєва відхилила клопотання.

Організатора фінансової піраміди Миколу Гонту спочатку взяли під цілодобовий домашній арешт, а згодом відпустили під особисте зобов'язання. Слідчий просив застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 8,7 млн грн застави.

Такий же запобіжний захід обрали і для головного бухгалтера B2B Jewelry, що адміністрував рахунки організації.

Микола Гонта джерело: facebook/b2b.jewelry.official

"У вересні ми особисто одягнули на підозрюваних електронні браслети. Зараз у цих людей відсутні будь-які запобіжні заходи і ми не знаємо чому. Численні звернення про обрання запобіжних заходів залишилися без уваги", – каже ЕП один з правоохоронців.

B2B Jewelry: від благодійного фонду до десятків ФОПів

Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry потрібен був механізм, який би дозволяв приймати безготівкові платежі. Для цього Олена Гонта заснувала благодійний фонд "Зимородок", на рахунок якого надходили кошти від вкладників за сертифікати, золото та срібло.

Як виявилося згодом, засновники переказували ці гроші на свої рахунки і купували автомобілі та земельні ділянки.

З отриманих фондом 80 млн грн призначення "на благодійність" мали лише 3 млн грн. Не виключено, що навіть ця сума не була витрачена на благодійність. За словами правоохоронців, перевірити це неможливо.

Наприкінці грудня 2019 року за клопотанням Генпрокуратури суд арештував рахунок "Зимородка", відкритий у Кредобанку. Збитки державі лише у вигляді несплачених податків від діяльності фонду становлять майже 9 млн грн.

З матеріалів справи у Реєстрі судових рішень виходить, що банки часто блокували такі платежі. Одного разу банк заблокував 5 млн грн, які переказувалися з фонду на особистий рахунок одного з організаторів піраміди.

На цьому етапі діяльності піраміди учасникам нараховували щотижневі виплати за вкладами, які можна було отримати у відділеннях магазинів.

"Суми виплат – різні, починаючи з кількасот гривень до 100 тис грн. Деякі люди вкладали по 200-300 тис дол. Людина могла прийти і, вказавши код з смс, забрати з каси 15 тис дол. На момент арешту активів фонду всі перші учасники піраміди "відбили" суму свого вкладу", – розповідає співрозмовник ЕП.

Для зручності обліку було розроблене спеціальне програмне забезпечення, де були дані про вкладників, суми та розмір щотижневих виплат.

Крім того, була залучена низка фінансових компаній. Деякі банки блокували платежі, а деякі вимагали 3-4% з обороту, щоб пропускати операції від B2B Jewelry, зазначає джерело ЕП.

Після арешту активів "Зимородка" організатори знайшли інший спосіб залучення безготівкових коштів. Вони зареєстрували 43 ФОПи з третьою групою оподаткування. Через кожного з них проводили річний дозволений на той час максимум – 5 млн грн.

"ФОПи – це студенти з Вінницької області. Їх зібрали в гуртожитку, зареєстрували, після чого забрали в них ключі й паролі від клієнт-банку. За реєстрацію ФОПа кожен з них отримав по 1 тис грн. Зараз у деяких з них по 12 тис грн податкового боргу. Адміністрування рахунків здійснювали бухгалтери B2B Jewelry", – пояснює співрозмовник ЕП.

За його словами, усі 43 ФОПи були відкриті в одному відділенні Приватбанку в одного менеджера. Банк заблокував їх рахунки тільки після того, як через них провели понад 200 млн грн.

Після цього рахунки перевели на обслуговування у Сбєрбанк.

Кошти, які виводили через ФОПів на рахунки фінансових компаній, використовували на рекламу, придбання біжутерії та власні потреби.

На вимогу слідчого суд арештовував гроші на рахунках деяких фінкомпаній, але через певний час їх знову розблоковували.

"Ми звертаємося з клопотаннями про арешт рахунків ФОПів, агентів з розповсюдження коштів та причетних до піраміди фінкомпаній. Їх арештовують, але один і той самий суддя ці рахунки розблоковує", – додав співрозмовник.

В одній з ухвал Печерського районного суду Києва йдеться про те, що прокурор Офісу генерального прокурора звертався із заявою про відвід слідчого судді Печерського районного суду Олексія Соколова від розгляду справи про зняття арешту з рахунків однієї з фінкомпаній.

Прокурор зазначав, що Соколов не раз скасовував арешт у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникли сумніви в його неупередженості. Проте прокурору відмовили в задоволенні відводу судді.

Співрозмовник ЕП також зазначає, що представники B2B Jewelry гальмують слідство усіма можливими методами.

"На них працюють близько 30 адвокатів. Якщо кожен напише по зверненню, це суттєво затягне справу. Викликали людину на допит – отримуємо десять звернень. Для них – це гроші, для нас – час. Приїжджаємо в Чернівці допитувати людину, вона звертається до адвоката. Прилітає адвокат на літаку і каже, щоб нічого не розповідав. Людям простіше вірити адвокату, ніж відповісти на прості запитання".

Коли до Вінницького управління СБУ запросили 20 ФОПів, то кожен прийшов на допит з адвокатом. Усі говорили, що не вважають себе свідками, що на них чинять тиск, а кримінальне провадження замовне.

Пізніше від кожного студента до різних органів надійшло по чотири заяви про порушення їх прав.

Піраміда продовжує працювати

Після обшуків та оголошення підозр B2B Jewelry продовжила роботу. Більше того – провела інформаційну кампанію, аби переконати клієнтів, що все залишається, як раніше.

Микола Гонта записав відеозвернення, у якому переконував, що магазини працюють у штатному режимі, а інформація не відповідає дійсності. Наразі оригінал відео видалений з офіційного каналу в YouTube, але його можна знайти у сюжетах деяких телеканалів.

На офіційній сторінці проєкту у Facebook опублікували рекламний маніпулятивний сюжет одного з телеканалів, в якому йдеться про те, що один з вкладників вже два роки заробляє, купуючи прикраси в B2B Jewelry і повертає всю вартість з відсотками. У цьому ж відео наведений фрагмент звернення Гонти.

"У мережі масово почали з'являтися повідомлення про блокування мережі ювелірних магазинів B2B Jewelry. Магазини працюють в звичайному режимі, в цьому ви можете переконатися, відвідавши будь-який салон у своєму місті. Інформація, яка розлетілася в інтернеті, не відповідає дійсності, наші юристи вже готують позови", – заявляв Гонта.

Після обшуків в B2B Jewelry більше зосередилися на клієнтах з онлайну, придумали нові програми для залучення коштів, обіцяючи вкладникам ще більші відсотки.

"Спеціально для вас ми підготували нову бонусну програму, згідно з якою, купуючи в наших ювелірних салонах вироби з золота ви будете отримувати 4% кешбек в тиждень або 208% в рік, а вироби зі срібла – 7% в тиждень, а це 364% в рік!", – написали на сторінці B2B Jewelry в Instagram за місяць після обшуків СБУ.

Організатори змінили стратегію – якщо раніше відкривали по кілька магазинів в кожному великому місті та майже в кожному містечку з населенням понад 50 тис. мешканців, то на початку січня 2021 року залишилося лише 15 магазинів по всій Україні. Раніше в Києві було 6 магазинів, зараз – лише один.

"У них був цілий підрозділ, який здійснював підбір торгових майданчиків, займався ремонтом та маркетингом. Вони мали свій меблевий цех, відділ логістики. Для магазинів орендували будь-які площі у центральній частині міста, незважаючи на ціну", – розповіли ЕП в правоохоронних органах.

У деяких містах суми оренди були дуже високі. Наприклад, оренда салону під магазин на бульварі Лесі Українки в Києві коштувала близько 13 тис. дол на місяць.

Після локдауну, як зазначається на сторінках B2B Jewelry у соцмережах, відновиться робота чотирьох магазинів і користувачів самі проголосують, щоб визначити, у якому місті буде магазин.

Судячи з коментарів у соцмережах, зараз вкладникам виплачують не більше 200 грн щотижня, незалежно від розміру вкладу. Їхати в інше місто заради такої суми невигідно. Організатори вже кілька місяців обіцяють зробити можливим виведення грошей на банківську карту, але, схоже, це так і залишиться обіцянками.

Для здійснення операції необхідно зареєструватися в особистому кабінеті. В мережі є близько 10 сайтів, які пропонують зареєструватися в системі B2B Jewelry. До того ж, на сайтах можна купити сертифікат на відміну від магазинів, де їх припинили продавати.

При купівлі сертифікату організатори обіцяють до 300% річних. Чим менша періодичність виплат, тим вищий "дохід". Наприклад, якщо вкласти 200 доларів з виплатою відсотків щоквартально, то обіцяна виплата до кінця року становитиме 600 доларів. Якщо обрати щотижневі виплати – то лише 488 доларів.

Сертифікати розбирали, як гарячі пиріжки джерело: facebook/b2b.jewelry.official

У кабінеті також можна придбати золоті та срібні ювелірні вироби. За суттєво завищеними цінами. Найдешевші позиції коштують щонайменше у 2-3 рази більше від ринкової ціни золотих і срібних виробів. Наприклад, каблучка з білого золота 585 проби вагою 4,79 г коштує 15,5 тис. грн.

Проте лінк з особистого кабінету на каталог товарів, які пропонують придбати, веде на сайт російського магазину "Карат". Адреса російського магазину вказана на сайті.

ЕП намагалася зв’язатися із керівництвом B2B Jewelry. Наразі єдиним доступним каналом є гаряча лінія. Там повідомили, що вище керівництво та менеджмент B2B Jewelry не працюють "у зв’язку із локдауном".

Електронної пошти для скерування офіційного запиту у компанії немає.

У соцмережах не вдалося знайти ні засновника фінансової піраміди Миколи Гонти, ні його дружини Олени.

Адвокат Олександр Дульський, який представляє інтереси Гонти в суді, сказав, що нічого не буде коментувати, поки не завершиться досудове розслідування.

Фінансова піраміда в законі

В Україні притягнути до відповідальності за створення фінансової піраміди неможливо, хоча б тому що в законодавстві відсутнє навіть таке поняття.

Розслідування у справі про шахрайство почалося лише після того, коли з’явилися перші потерпілі. Фактично вони з’являються лише тоді, коли фінансова піраміда перестає платити вкладникам.

За словами співрозмовника ЕП у правоохоронних органах, частина вкладників зрозуміли, що їх обманули, тільки нещодавно.

Зараз до поліції надійшло уже близько тисячі заяв про визнання потерпілими.

Значних сум готівки у організаторів не вдалося знайти. А арештованого майна та грошей на рахунках не вистачить, щоб повернути усім вкладникам гроші навіть без обіцяних відсотків.

Проєкт закону про заборону фінансових пірамід в Україні був вперше зареєстрований ще у 2014 році. Але до його розгляду так і не дійшли.

Новий законопроєкт група народних депутатів зареєструвала у травні 2020 року. За створення фінансових пірамід, що завдали шкоди в особливо великих розмірах документом пропонується карати позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Наразі проєкт знаходиться на стадії опрацювання парламентськими комітетами.