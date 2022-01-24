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Добавили еще 10 компаний: Регулятор обновил список сомнительных инвестпроектов

Понедельник, 24 января 2022, 13:55
 
unsplash

Нацкомиссия по ценным бумагам добавила в список сомнительных инвестиционных проектов еще 10 проектов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По состоянию на январь 2022 года Комиссия зафиксировала 123 сомнительных финансовых проекта. К ним добавились:

В НКЦБФР призвали быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.

Полный список проектов с признаками фиктивности – на сайте регулятора.

Напомним:

Нацкомиссия по ценным бумагам в рамках мониторинга скам-проектов пополнила список еще 6 сомнительными финансовыми проектами.

На сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку обновили перечень сомнительных инвестиционных проектов.

Экономическая правда

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НКЦБФР компании финансы мошенничество

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