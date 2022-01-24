Добавили еще 10 компаний: Регулятор обновил список сомнительных инвестпроектов
Нацкомиссия по ценным бумагам добавила в список сомнительных инвестиционных проектов еще 10 проектов.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
По состоянию на январь 2022 года Комиссия зафиксировала 123 сомнительных финансовых проекта. К ним добавились:
- AKcapital– https://www.akcapitall.com/
- Big Money Team – https://bmt-brokers.com/
- 12Trader– https://www.12trader.com/ru
- 500Capital– https://500capital.com/index.html
- Gemuco– https://gemuco.com/ru/
- FIN-CASE– https://fin-case.com/
- FxPower – https://fxpower.com/ru/
- BattleTrade– https://battletrade.co/ru
- Liquid Capital–https://liquid-capital.club/
X100 INVEST– https://x100invest.org/
В НКЦБФР призвали быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.
Полный список проектов с признаками фиктивности – на сайте регулятора.
Напомним:
Нацкомиссия по ценным бумагам в рамках мониторинга скам-проектов пополнила список еще 6 сомнительными финансовыми проектами.
На сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку обновили перечень сомнительных инвестиционных проектов.
Экономическая правда
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