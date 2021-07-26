Піраміда "B2B Jewelry": правоохоронці закрили відділення та арештували острів – ОГП

Служба безпеки 21-22 липня провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах "B2B Jewelry", наразі відділення зачинили, а на острів у власності підозрюваних наклали арешт.

Про це відомо з повідомлень СБУ та Офісу генпрокурора.

За даними слідства, організатори схеми пропонували громадянам інвестувати свої кошти в піраміду під високі відсотки – від 260 до 416%. Після внесення коштів громадяни отримували підтверджуючий "сертифікат", який не надавав фінансової гарантії. Фіскальний чек при цьому не видавався.

Сума збитків, завданих державі в результаті протиправної діяльності, становить майже 25,7 млн грн.

За результатами проведених обшуків обшуків вилучено документи, які мають доказове значення, ювелірні вироби, печатки юридичних осіб, які використовувалися під час вчинення злочинів, мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію, майно, зокрема транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Одночасно із цим припинено роботу магазинів, їхні приміщення опечатано у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Наразі 4 особам, організатору фінансової піраміди та його співучасникам, повідомлено про підозру за статтями ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою за попередньою змовою), ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами) та ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

На майно підозрюваних, в тому числі і на острів, розташований в Київській області, придбаний за кошти отримані у результаті шахрайства, накладено арешт.

Наразі проводяться подальші процесуальні заходи, спрямовані на документування злочинної діяльності всіх ймовірних учасників схеми.

У січні 2021 року ЕП писала, що через пів року після "блокування" B2B Jewelry і далі працює: Дехто вкладав у них по $300 тисяч. Чому скандальна B2B Jewelry досі працює, а організатори – на волі

Нагадуємо:

Фінансова "піраміда" B2B Jewelry, яку "заблокувало СБУ" у серпні минулого року, продовжує збирати гроші з нових вкладників - її засновник Микола Гонта більше не під домашнім арештом, а обвинувачення за майже рік не пред'явлені.

27 серпня 2020 року Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 мільйонів доларів.

Трьом організаторам фінансової "піраміди" B2B Jewelry повідомили про підозру, двом фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

Засновник фінансової "піраміди" B2B jewelry Микола Гонта повідомив, що ювелірні магазини мережі працюють в звичайному режимі, а юристи компанії готують позови про спростування інформації про блокування мережі, яку раніше розмістило СБУ.

У СБУ зауважили, шо фінустанови, які мають ліцензії Нацбанку, зіграли важливу роль у популяризації фінансової "схеми" B2B Jewelry завдяки здійсненню ними виплат на карти інвесторів.

Економічна правда