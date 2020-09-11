В СБУ рассказали, что способствовало популяризации "пирамиды" B2B Jewelry

Финучреждения, которые имеют лицензии Нацбанка, сыграли важную роль в популяризации финансовой "схемы" B2B Jewelry благодаря осуществлению ими выплат на карты инвесторов.

Об этом заявил сотрудник главного управления Службы безопасности Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который отказался назвать себя, передает "Интерфакс-Украина".

"Очень важную роль в популяризации проекта сыграли выплаты на карты. Хочу отметить, что указанные обстоятельства были осуществлены благодаря сотрудничеству с лицензированными банками НБУ, которые имели лицензии на переводы наличных", - сказал он во время встречи с журналистами.

Сотрудник ГУ СБУ добавил, что если бы не было возможности осуществления выплат на карты, "возможно, не было бы и такой массовости".

При этом он отказался называть финкомпании, чтобы не навредить расследованию, но уточнил, что государственные банки в деле не фигурировали.

Напомним:

Трем организаторам финансовой "пирамиды" B2B Jewelry сообщили о подозрении, двум фигурантам выбрали меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 миллионов долларов.

По сообщениям правоохранителей, за период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе.

Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

Основатель финансовой "пирамиды" B2B jewelry Николай Гонта сообщил, что ювелирные магазины сети работают в обычном режиме, а юристы компании готовят иски об опровержении информации о блокировании сети, которую ранее разместило СБУ.