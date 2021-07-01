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Правительство ввело главу представительства ЕС в Украине в номинационный комитет

Четверг, 1 июля 2021, 16:15
 

Кабмин ввел главу представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса в состав комитета по назначениям руководителей особо важных для экономики предприятий как независимого негосударственного эксперта.

Об этом говорится в распоряжении № 697-р от 30 июня, которое опубликовали на Правительственном портале.

"Внести в персональный состав независимых негосударственных экспертов, которые входят в состав комитета по назначениям руководителей особо важных для экономики предприятий ... Матти Маасикаса, гражданина Эстонской Республики (по согласованию)", - говорится в распоряжении.

Напоминаем: 

Первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко заявил, что в ближайшее время будет запущена работа Комитета по назначению в наблюдательные советы госкомпаний.

Правительство утвердило изменения в порядок отбора кандидатов в наблюдательный совет АО "Укрзализныця" - в соответствии с ними, кандидатов в наблюдательный совет "Укрзализныци" вместо номинационного комитета будет отбирать Мининфраструктуры.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил возобновить работу комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий. 

Независимые члены комитета прекратили свою работу в конце апреля после того, как Кабмин сменил руководство "Нафтогаза". Тогда они заявили, что прекращают свое участие до тех пор, пока не будет ясности относительно плана действий по реформе корпоративного управления и четкого обязательства правительства уважать институты корпоративного управления.

Экономическая правда

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Кабмин компании ЕС

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