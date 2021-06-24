Любченко анонсировал запуск работы номинационного комитета в ближайшее время

Первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко заявил, что в ближайшее время будет запущена работа Комитета по назначению в наблюдательные советы госкомпаний.

Об этом он сказал во время круглого стола "Корпоративное управление ГП в Украине, Обзор ситуации с учетом руководящих принципов Организации экономического сотрудничества и развития (ОEСР)", передает пресс-служба Минэкономики.

По его словам, правительство прилагает значительные усилия, чтобы перезапустить систему корпоративного управления государственными предприятиями.

"В ближайшее время будет запущена работа Комитета по назначению, ведь это является предпосылкой надлежащего формирования наблюдательных советов и запуска реформы корпоративного управления на уровне предприятий государственного сектора.

Сейчас среди крупнейших предприятий есть такие, которые уже остались без наблюдательных советов или руководителей, а есть предприятия, где такая ситуация произойдет в ближайшее время из-за истечения срока контрактов", - сказал Любченко.

"Украинское правительство должно четко отделить роль государства как собственника и акционера от роли наблюдательных советов. В свою очередь наблюдательные советы должны получить полномочия и выполнять свои функции: выдвижение кандидатов на должности в органах управления государственными предприятиями, проведение процедур их увольнения, совершенствование финансовой и нефинансовой ответственности, отчетности и т.д.", - сказал заместитель генерального секретаря ОЭСР Масамичи Коно.

В то же время, по данным агентства "Интерфакс-Украина", готовности возобновить работу в номинационном комитете со стороны независимых членов пока нет.

Напоминаем:

Правительство утвердило изменения в порядок отбора кандидатов в наблюдательный совет АО "Укрзализныця" - в соответствии с ними, кандидатов в наблюдательный совет "Укрзализныци" вместо номинационного комитета будет отбирать Мининфраструктуры.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил возобновить работу комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

Независимые члены комитета прекратили свою работу в конце апреля после того, как Кабмин сменил руководство "Нафтогаза". Тогда они заявили, что прекращают свое участие до тех пор, пока не будет ясности относительно плана действий по реформе корпоративного управления и четкого обязательства правительства уважать институты корпоративного управления.

Экономическая правда