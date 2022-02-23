Правительство снизило торговую надбавку на дизтопливо и бензин

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Кабинет министров снизил предельные уровни торговой надбавки до средней розничной цены дизтоплива и бензина.

Об этом свидетельствует постановление правительства №140 от 9 февраля 2022 года, текст которого был обнародован на Правительственном портале в среду.

Так вместо 7 гривен на 1 литр для дизтоплива (с НДС) установили максимальную наценку в 5 гривен.

А для бензинов наценку снизили с 5 грн до 4,55 грн.

В постановлении говорится, что цель предельного размера торговой надбавки - сделать невозможным манипуляции ценами, стабилизировать рынок розничной торговли горючим и ввести прозрачный механизм ценообразования.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск программы "экономического патриотизма", предусматривающий снижение налоговой нагрузки на бизнес и снижение НДС на бензин и дизельное топливо.

На заседании 14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн / литр) и бензина (5 грн / литр).