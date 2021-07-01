Уряд ввів голову представництва ЄС в Україні в номінаційний комітет

Кабмін увів голову представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса до складу комітету з призначень керівників особливо важливих для економіки підприємств як незалежного недержавного експерта.

Про це йдеться у розпорядженні № 697-р від 30 червня, яке опублікували на Урядовому порталі.

"Внести до персонального складу незалежних недержавних експертів, які входять до складу комітету з призначень керівників особливо важливих для економіки підприємств ... Матті Маасікаса, громадянина Естонської Республіки (за згодою)", - йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо:

Перший віце-прем'єр, міністр економіки Олексій Любченко заявив, що найближчим часом буде запущено роботу Комітету з призначення у наглядові ради держкомпаній.

Уряд затвердив зміни до порядку відбору кандидатів до наглядової ради АТ "Укрзалізниця" - відповідно до них, кандидатів до наглядової ради "Укрзалізниці" замість номінаційного комітету відбиратиме Мінінфраструктури.

Прем'єр Денис Шмигаль провів зустріч із членами номінаційного комітету щодо продовження реалізації корпоративної реформи в Україні - за його словами, уряд розширив склад комітету, додавши посаду для представника ЄС.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив відновити роботу комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.

Незалежні члени комітету припинили свою роботу наприкінці квітня після того, як Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу". Тоді вони заявили, що припиняють свою участь до тих пір, поки не буде ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління і чіткого зобов'язання уряду поважати інститути корпоративного управління.

Економічна правда