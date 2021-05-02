Независимые эксперты из комитета по назначениям в набсоветы прекращают работу

Члены комитета по выбору наблюдательных советов прекращают работу в Украине до тех пор, пока не будет ясности в отношении плана действий по реформе корпоративного управления.

Об этом сообщается в письме, которое есть в распоряжении ЭП.

Письмо адресованно премьер министру Денису Шмыгалю, министру экономики Игорю Петрашку и министру финансов Сергею Марченко.

В сообщении указывается, что члены Комитета по назначениям приостанавливать свое участие до тех пор, пока не будет ясности в отношении плана действий по реформе корпоративного управления и четкого обязательства правительства уважать институты корпоративного управления как акционера государственных предприятий и полагаться на них.

"К сожалению, в последнее время было много примеров, когда практика корпоративного управления заменялась дискреционными решениями правительства. Это подрывает долгосрочные выгоды, ожидаемые от реформы корпоративного управления. Это также ставит под сомнение ценность работы Комитета по назначениям по выбору независимых профессиональных членов наблюдательного совета с безупречной честностью" – заявляется в сообщении.

Также указывается, что улучшение корпоративного управления на государственных предприятиях Украины было одной из реформ страны.

А ключевым элементом реформы корпоративного управления является создание независимых наблюдательных советов с большинством голосов.

"Пересмотренный процесс выдвижения кандидатур, представленный в 2018 году, был долгожданным шагом в этом направлении, и мы были рады поддержать его и принять участие в качестве наблюдателей без права голоса", – отмечается в сообщении.

В 2015 году началась реформа корпоративного управления, целью которого являлось получение госкомпаниями политического иммунитета, а топ-менеджеры должны были назначаться на рыночную зарплату через конкурс и собеседование с наблюдательным советом В 2016 году Рада приняла закон, который предусматривает, что члены наблюдательного совета будут составлять независимые эксперты. Среди них: Джейсон Пеллмар, Маттео Патроне, Йоста Люнгман, Марчин Свенчицкий. Независимые наблюдательные советы работают на таких предприятиях: "Нафтогаз", "Укрзализныця", "Укрэнерго", "Укрпочта".

Также сообщается, что для функционирования управления механизмов в государственных предприятиях, нужно дополнять независимость наблюдательных советов прозрачным и стабильным механизмом подотчетности.

"Следует уважать независимость от ГП, и следует полагаться на процесс обеспечения подотчетности при оценке эффективности ГП и их структур управления", – указывается в письме.

Напоминаем:

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Ранее послы G7 предостерегли от политического вмешательства в управление "Нафтогазом".

28 апреля на заседании общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины" Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" в связи с неудовлетворительной работой и убытками.

Правительство призвали уволить весь топ-менеджмент УЗ и набсовет.



