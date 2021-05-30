Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил возобновить работу комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

Об этом поручении Минэкономики он сообщил в Telegram.

Шмыгаль подчеркнул, что внедрение корпоративной реформы является одной из главных задач Минэкономики. Он поручил вновь назначенному первому вице-премьер министру - министру экономики Алексею Любченко восстановить работу комитета по назначениям.

Нынешний состав Комитета по назначениям начал свою работу в 2018 году. В его состав входят министр экономики, министр финансов и (в зависимости от госкомпании) министр, возглавляющий орган управления или отраслевого министра, а также четырех независимых членов.

Независимыми членами комитета являются Джейсон Пеллмар (председатель регионального представительства МФК в Украине , Беларуси и Молдове), Маттео Патроне (управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа), Йоста Люнгман (постоянный представитель МВФ в Украине) и Марчин Свенчицкий (бизнес-омбудсмен).

Комитет возглавляет Джейсон Пеллмар. Решение комитета принимаются голосами соответствующих министров (или их заместителей), тогда как независимые члены имеют лишь право совещательного голоса, учета которого не является обязательным.

Напоминаем:

Независимые члены комитета прекратили свою работу в конце апреля после того, как Кабмин сменил руководство "Нафтогаза". Тогда они заявили, что прекращают свое участие до тех пор, пока не будет ясности относительно плана действий по реформе корпоративного управления и четкого обязательства правительства уважать институты корпоративного управления.